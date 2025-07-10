Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на выдвинутое условие для русских школ Азербайджана

Депутат Водолацкий: В русских школах Азербайджана давно изучают госязык
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Заявление министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева о том, что ученики русских школ должны изучать государственный язык, не имеет никакой логики, потому что в русских школах и так некоторые предметы преподаются на азербайджанском языке. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Я сам там был и видел, что дети изучают и русский язык, и, естественно, азербайджанский язык, потому что там многие предметы преподаются на азербайджанском языке. Поэтому заявление министра образования Азербайджана не имеет никакой логики, потому что все эти годы, в так называемых русских школах, где преподается русский язык, русская литература, одновременно изучался и азербайджанский язык, и предметы на азербайджанском языке. Поэтому там нет никаких жестких критериев, что ты хочешь изучать. (…) Никаких тут нет дискриминационных действий», — сказал Водолацкий.

Материалы по теме:
Поставки азербайджанских фруктов и овощей в Россию оказались под угрозой. Что об этом известно?
Поставки азербайджанских фруктов и овощей в Россию оказались под угрозой. Что об этом известно?
8 июля 2025
«Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?
«Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?
2 июля 2025

Ранее министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявлял о том, что в настоящее время вопрос закрытия русских школ в Азербайджане не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. Он объяснял это тем, что, так как ученик учится за счет бюджета, то государство вправе требовать от него знания азербайджанского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Мерц выступил с обращением к Словакии по поводу антироссийских санкций

    Названы способные остановить супербактерии растения

    Россиянам предложат воду из навоза

    Премьер Грузии высказался о «позорном шантаже» Евросоюза

    Рябков высказался о 500-процентных пошлинах США

    В российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости