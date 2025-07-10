В России отреагировали на выдвинутое условие для русских школ Азербайджана

Депутат Водолацкий: В русских школах Азербайджана давно изучают госязык

Заявление министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева о том, что ученики русских школ должны изучать государственный язык, не имеет никакой логики, потому что в русских школах и так некоторые предметы преподаются на азербайджанском языке. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Я сам там был и видел, что дети изучают и русский язык, и, естественно, азербайджанский язык, потому что там многие предметы преподаются на азербайджанском языке. Поэтому заявление министра образования Азербайджана не имеет никакой логики, потому что все эти годы, в так называемых русских школах, где преподается русский язык, русская литература, одновременно изучался и азербайджанский язык, и предметы на азербайджанском языке. Поэтому там нет никаких жестких критериев, что ты хочешь изучать. (…) Никаких тут нет дискриминационных действий», — сказал Водолацкий.

Ранее министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявлял о том, что в настоящее время вопрос закрытия русских школ в Азербайджане не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. Он объяснял это тем, что, так как ученик учится за счет бюджета, то государство вправе требовать от него знания азербайджанского языка.