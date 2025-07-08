Поставки азербайджанских фруктов и овощей в Россию оказались под угрозой. Что об этом известно?

Аналитик Гулиев: Поставки из Азербайджана в РФ могут прекратиться

В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана обвинили Россельхознадзор в искусственном создании почвы для остановки экспорта продукции из республики. По мнению председателя ассоциации Башира Гулиева, в последнее время из России стало поступать все больше жалоб на качество товара.

Изначально причиной недовольства было качество томатов.

Если еще до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений (о якобы наличии подкарантинных вредителей) приходится именно на этот период Башир Гулиев председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана

Он объяснил, что в помидорах начали находить вредителей — южноамериканскую томатную моль, восточную плодожорку и других. Из-за этого поставщиков вынудили обеззаразить товар и повторно пройти контроль. Эта работа, по словам Гулиева, стоила «немалых средств и нервов».

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После томатов претензии начали вызывать фрукты

На сегодняшний день аналогичные претензии Россельхознадзор начал высказывать к поставляемым в РФ фруктам. И, несмотря на то что сейчас работа налажена нормально, в будущем, по мнению председателя ассоциации, могут возникнуть проблемы. В том числе велик риск остановки экспорта в страну.

Помимо качества товара, вопросы также начали поступать из-за его упаковки и некачественной маркировки палет, продолжил он.

Азербайджанское издание Minval предполагает, что обострение ситуации и остановка поставок может грозить Москве повышением цен на эти категории продуктов. При этом журналисты также отметили, что азербайджанскую продукцию на рынке могут заменить товары из соседних стран, например Туркменистана, однако она поначалу будет дороже.

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Ситуацию попросили не связывать с политикой

Сложившуюся ситуацию попросил не связывать с политикой первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что в России существуют санитарные правила и нормы (СанПиН).

Когда мы получаем продовольственную группу из любой страны мира, то, естественно, существуют определенные нормы нахождения в этих продуктах вредных веществ. Россельхознадзор внимательно отслеживает каждую ситуацию. Поэтому, независимо от того, какие отношения с той или иной страной, если продовольственная группа нарушает все СанПиН и угрожает здоровью наших граждан, то мы прекращаем поставки Виктор Водолацкий первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

Он также напомнил, что подобная ситуация произошла и с дружественной России Белоруссией несколько лет назад. Тогда недочеты нашли в поставках молочной продукции.

В заключение Водолацкий порекомендовал поставщикам меньше поливать химикатами свою продукцию.

В Азербайджане уничтожили сотни килограммов продукции из России

Причиной, по данным Агентства по продовольственной безопасности республики, стали обнаруженные в продукции опасные для здоровья микроорганизмы. Под уничтожение попала 639-килограммовая партия луковых колец.

Ситуация произошла в начале месяца. В республике уточнили, что в луковых кольцах были листерии (Listeria monocytogenes).

Отношения между Азербайджаном и Россией находятся в стадии обострения

В последние несколько недель отношения Москвы и Баку находятся не в лучшем состоянии. Проблемы начались после того, как в офисе «Sputnik Азербайджан» прошли обыски, а главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова задержали. Далее были задержаны еще несколько россиян, в том числе туристы и релоканты.

Это произошло на фоне расследования в России уголовного дела, по которому проходят несколько уроженцев республики. Следственный комитет России считает их членами преступной группировки, совершавшей преступления в Екатеринбурге в 2000-х.

В результате в Азербайджане объявили о приостановке экономического диалога с Россией. Под угрозой срыва оказались крупные двусторонние бизнес-проекты, а ущерб от этого может достигать сотен миллионов долларов. При этом для Баку ситуация окажется серьезнее, чем для Москвы.