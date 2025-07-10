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19:13, 10 июля 2025Моя страна

В России появился путеводитель по промышленному туризму

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России презентовали путеводитель по промышленному туризму. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В Челябинской области Центр проектного развития выпустил специальный путеводитель, который поможет южноуральцам и гостям региона узнать больше о современных технологиях и производстве.

Гид-путеводитель расскажет туристам, где можно увидеть искры доменной печи, собрать латунный шаровой кран собственными руками, а также провести тест-драйв беспилотного бульдозера или попробовать себя в роли крановщика.

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В то же время любители гастрономии смогут продегустировать крафтовый шоколад и принять участие в мастер-классе по изготовлению моцареллы.

Всего в путеводитель вошли маршруты по 17 предприятиям региона, прошедшим обучение во Всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность». Среди них — ЧТПЗ, ММК, ДСТ-Урал и другие. Для удобства путешественников в издании размещены QR-коды, которые позволяют быстро забронировать экскурсию на сайте каждого предприятия.

В июне стало известно, что в Сочи для туристов откроют новые пешие тропы в горах.

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