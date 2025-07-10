В задержании российского баскетболиста во Франции увидели украинский след

Журова увидела украинский след в задержании баскетболиста Касаткина во Франции

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова увидела украинский след в задержании российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно», — допустила Журова. При этом она отметила, что к самому Касаткину очень много вопросов. В частности, депутата озадачила покупка спортсменом бывшего в употреблении компьютера у незнакомых людей.

Касаткин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. В данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.