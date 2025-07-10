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14:43, 10 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

России предрекли неожиданные вливания в экономику из-за Трампа

Экономист Разуваев предрек России дополнительный заработок из-за Трампа
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Рекордный рост биткоина отражает макроэкономические ожидания от снижения ставки Федерального резерва США, заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он также предрек России неожиданные вливания в экономику из-за политики действующего американского президента Дональда Трампа.

Ранее популярная криптовалюта обновила исторический максимум, впервые превысив 112 тысяч долларов.

Говоря о причинах скачка курса, Разуваев рассказывал «Ленте.ру», что биткоин растет на фоне уверенности инвесторов в том, что Трамп понизит ставку финансового резерва до нуля. В таком случае курс криптовалюты улетит наверх.

Если скачок действительно произойдет, то Россия сможет на этом зарабатывать, отметил экономист.

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По его словам, сейчас в России запрещено майнить биткоин в некоторых регионах. Спикер уточнил, что в прошлом году был принят «Закон о регулировании промышленного майнинга», то есть власти запретили производить криптовалюту только в энергодефицитных регионах.

«Иначе там будет скачок цен на электроэнергию очень серьезный, а так в целом все это возможно. У меня даже один из коллег говорит: "знаешь, работает — маржинальность высокая, есть регионы (это, прежде всего, Восточно-Сибирский), где нет дефицита никаких мощностей, только избыток, и чего эта мощность просто так будет стоять? Регион можно задействовать в майнинге"», — поделился экономист.

Так что, дай бог, Россия будет на этом зарабатывать, потому что у нас мощность гидростанций до конца не используется, и это дешевая электроэнергия — вода же бесплатная. Так что я считаю, что история хорошая

Александр Разуваевэкономист

Биткоин по-прежнему остается рисковым активом, чья стоимость растет и падает в зависимости от настроений инвесторов. В 2025 году цена биткоина поставила несколько рекордов. В январе он поднимался выше 109 тысяч долларов, а уже к апрелю рухнул до 75 тысяч. Это произошло после того, как Трамп объявил о введении торговых пошлин. Однако после апрельского обвала курс начал стремительно восстанавливаться: к июлю рост составил 46 процентов.

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