В России пожаловались на неожиданный налог

РБК: Инвесторы пожаловались на превышающий стоимость купленных акций налог

Российские инвесторы, которые приобрели право на заблокированные иностранные ценные бумаги в процессе запущенных внебиржевых торгов, столкнулись с неожиданной трактовкой таких сделок со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) в Банк России и Минфин, пишет РБК.

В ведомстве не видят разницу между торгами замороженными и ликвидными активами и продолжают начислять налог на материальную выгоду на общих условиях. В некоторых случаях его сумма после нескольких сделок превышает стоимость самого актива, то есть покупатель уходит в убыток.

Обычно такой налог возникает в случае, когда актив покупается по цене ниже рыночной или получается безвозмездно. В традиционной практике, речь идет о том, что инвестор покупает акцию по одной цене, а продает уже дороже, и с разницы он должен заплатить налог.

Однако в случае внебиржевых торгов замороженными бумагами проблема заключается в том, что ценой покупки налоговики считают стоимость актива на иностранной площадке. Между тем, указал председатель правления ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев, российские цены существенно отличаются.

После остановки работы европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием (НРД) биржевые сделки с иностранными ценными бумагами для россиян стали недоступны. Однако брокеры, а позднее и Мосбиржа, организовали торги такими активами внутри российского контура, то есть без привязки к мировым ценам. Соответственно, многие бумаги продаются гораздо дешевле, чем на иностранных площадках.

Так, акция Apple на Мосбирже обойдется в 6,8 тысяч рублей, а на NASDAQ — 16,4 тысячи в пересчете на рубли. То есть государство сразу забирает 1,2 тысячи рублей даже без учета последующей сделки.

Глава АРИ подчеркнул, что иностранную цену актива нельзя использовать для вычисления налогов, потому что в этом случае можно прийти к абсурдной ситуации — государство через несколько сделок получит средств больше, чем не меняющаяся цена акции. То есть активный инвестор столкнется с потерей всех средств, вложенных в ценные бумаги.

В обращении АРИ предлагает запретить определение цены актива на иностранных площадках и перейти к учету реальной стоимости активов в российском контуре. Советник практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро ЕПАМ Максим Барышев считает, что такое изменение законодательства позволит не облагать налогом прибыль, которую инвестор на самом деле не получает.

Впрочем, другие эксперты считают, что если сделать налогообложение более адекватным, часть инвесторов перейдут с российских акций на иностранные, что усложнит повышение капитализации национального фондового рынка. Кроме того, расчет налоговой базы существенно усложнится, работа на ним потребует большего числа сотрудников, а итоговый результат часто будет ошибочным и потребует дополнительной корректировки.