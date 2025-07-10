Россиян предупредили о мошенничестве от имени Wildberries

Мошенники от имени Wildberries начали предлагать россиянам легкий заработок

Мошенники от имени маркетплейса Wildberries начали предлагать россиянам легкий заработок. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ, передает РИА Новости.

Сообщается, что аферисты создают Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, в которых предлагают легкий заработок якобы от Wildberries. Злоумышленники могут использовать образы медийных персон, чтобы привлечь внимание россиян, предупредили в пресс-службе.

Если человек попадется на эту уловку, то мошенники могут похитить его деньги. Кроме того, в руки злоумышленников могут попасть личные данные жертвы.

Как рассказали в Wildberries & Russ, подозрения должны вызвать слишком выгодные условия работы в объявлении. Помимо этого, мошенники обычно требуют перевести какую-то сумму денег, сообщить им код из СМС или перейти по ссылке на сторонний сайт, канал или в чат.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников крупных маркетплейсов. Аферисты связываются с пользователями и сообщают им о якобы подозрительных операциях или неполадках с их аккаунтом.