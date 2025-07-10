Японский автогигант зарегистрировал в России новый товарный знак

ФИПС: Toyota зарегистрировала в России товарный знак Voxy

Японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Voxy. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Отмечается, что срок исключительного права на данный товарный знак будет действовать до ноября 2034 года. В модельной линейке Toyota под названием Voxy представлен минивэн на платформе Corolla. Агентство обратило внимание, что он представляет собой копию модели Noah, но отличается дизайном.

В конце июня сообщалось, что японский концерн Toyota, ранее прекративший работать в России, вернулся в десятку самых востребованных в РФ автобрендов.

В начале марта появились сведения и том, что руководство Toyota организовало секретный ВИП-сбор для бывших дилеров из России. Группу из нескольких десятков человек пригласили в Дубай, но заставили подписать бумаги о неразглашении. Руководство компании пообещало экс-дилерам первыми «стоять на пороге», как только «ситуация наладится».