Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 10 июля 2025Из жизни

Запрещенная порнозвезда Бонни Блю нажила себе нового врага из-за секса с сотнями мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю поссорилась с коллегой Энни Найт из-за секса с сотнями мужчин. Об этом пишет Daily Mail.

В июне аккаунт 26-летнюю Блю заблокировали на платформе для взрослых OnlyFans за нарушение правил. Порноактриса возмутилась этим решением и заявила, что ее лишили главного источника заработка потому, что она попыталась загрузить видео своего секс-марафона. При этом Блю обрушилась с критикой на Найт и заявила, что та выложила на OnlyFans такое же видео, но санкциям не подверглась.

«Я была просто в шоке. За неделю до этого я присылала Бонни советы по поводу соцсетей. Мы вообще много общались, советовались и старались помочь друг другу. А несколько дней назад я увидела ролик, в котором она критикует меня», — заявила Найт в интервью Daily Mail Australia.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Особенно модель оскорбило то, что Блю в негативном свете высказалась о ее проблемах со здоровьем, которые случились после секс-марафона с участием 583 мужчин. «Я обратилась к Бонни после просмотра этих роликов, но не получила ни извинений, ни объяснений. От человека, которого считала другом», — посетовала Найт.

Порномодель назвала поведение бывшей подруги и коллеги «грандиозным предательством» и заявила, что никогда не будет участвовать с ней в совместных проектах.

Ранее Бонни Блю поссорилась с коллегой Лили Филлипс. По словам порномодели, отношения начали портиться после их совместного участия в секс-марафоне в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    США объяснили введение санкций против эксперта ООН по правам человека

    Буксир на полном ходу протаранил российское судно, развернулся, уплыл и попал на видео

    ВС России приблизились к городу в ДНР на расстояние километра

    Раскрыты простые правила для сохранения здоровья интимных мышц

    Раскрыта возможная судьба одного из самых неуловимых маньяков в России

    Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в российский плен

    Синоптик пообещал части европейцев снижение температуры до плюс 30 градусов

    Алиев и Пашинян встретились

    Иностранные студенты в США начали удалять мемы и лайки из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости