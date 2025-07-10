Запрещенная порнозвезда Бонни Блю нажила себе нового врага из-за секса с сотнями мужчин

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю поссорилась с коллегой Энни Найт из-за секса с сотнями мужчин. Об этом пишет Daily Mail.

В июне аккаунт 26-летнюю Блю заблокировали на платформе для взрослых OnlyFans за нарушение правил. Порноактриса возмутилась этим решением и заявила, что ее лишили главного источника заработка потому, что она попыталась загрузить видео своего секс-марафона. При этом Блю обрушилась с критикой на Найт и заявила, что та выложила на OnlyFans такое же видео, но санкциям не подверглась.

«Я была просто в шоке. За неделю до этого я присылала Бонни советы по поводу соцсетей. Мы вообще много общались, советовались и старались помочь друг другу. А несколько дней назад я увидела ролик, в котором она критикует меня», — заявила Найт в интервью Daily Mail Australia.

Особенно модель оскорбило то, что Блю в негативном свете высказалась о ее проблемах со здоровьем, которые случились после секс-марафона с участием 583 мужчин. «Я обратилась к Бонни после просмотра этих роликов, но не получила ни извинений, ни объяснений. От человека, которого считала другом», — посетовала Найт.

Порномодель назвала поведение бывшей подруги и коллеги «грандиозным предательством» и заявила, что никогда не будет участвовать с ней в совместных проектах.

Ранее Бонни Блю поссорилась с коллегой Лили Филлипс. По словам порномодели, отношения начали портиться после их совместного участия в секс-марафоне в 2024 году.

