Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:57, 11 июля 2025Из жизни

19-летний юноша ночь выживал в океане на доске для серфинга и нашелся на острове

В Австралии серфер провел ночь посреди океана и выжил
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mike Blake / Reuters

В Австралии 19-летнего серфера Дарси Дифхольтса нашли живым на следующий день после его исчезновения. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

9 июля Дарси видели катающимся по городу на велосипеде и ловящим рыбу, однако в тот день он так и не вернулся домой. Обеспокоенная семья Дарси отправилась вечером на поиски и обнаружила на берегу его велосипед, одежду и обувь. Телефон и часы юноши остались дома. Он пропал с доской для серфинга.

Подруга семьи Кейси Микер распространила информацию о Дарси по социальным сетям. Началась масштабная поисковая операция. До часу ночи (по местному времени) спасатели тщетно обыскивали прибрежные воды. На следующий день они продолжили работу и только тогда нашли любителя серфинга живым. Оказалось, что он провел ночь на доске посреди океана, а затем выплыл на отдаленный остров.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Спасатели не поняли, как Дарси оказался в 13 километрах от места, где начинал серфить. Вода в тот день была спокойной, сильных волн не наблюдалось. Предполагается, что юноша попал в течение. Серфер не выглядел пострадавшим, но его доставили в больницу для обследования.

Отец юноши, Терри Дифхолтс, поблагодарил всех за помощь. «Это немного сюрреалистично. Я был на грани того, чтобы думать о самом худшем», — признался мужчина. Он уверен, что шанс спасения сына был равен один к миллиону.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии спасатели нашли мужчину, провалившегося в расщелину ледника, благодаря его маленькой собаке. Они назвали пса настоящим героем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Пролетающий над Киевом пассажирский самолет сняли на видео

    Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

    Нардеп Украины попал под подозрение из-за неожиданной связи

    Россиянин разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу

    Россиянин поднял штангу весом 410 килограммов

    Россиянин вышел из дома узнать о происходящем и попал под удар ВСУ

    Россиянам покажут выступления популярных артистов в прямом эфире

    Женщина нашла в песке послание от влюбленных спустя 13 лет после отправки

    Кремль обратился к Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости