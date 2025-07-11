19-летний юноша ночь выживал в океане на доске для серфинга и нашелся на острове

В Австралии серфер провел ночь посреди океана и выжил

В Австралии 19-летнего серфера Дарси Дифхольтса нашли живым на следующий день после его исчезновения. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

9 июля Дарси видели катающимся по городу на велосипеде и ловящим рыбу, однако в тот день он так и не вернулся домой. Обеспокоенная семья Дарси отправилась вечером на поиски и обнаружила на берегу его велосипед, одежду и обувь. Телефон и часы юноши остались дома. Он пропал с доской для серфинга.

Подруга семьи Кейси Микер распространила информацию о Дарси по социальным сетям. Началась масштабная поисковая операция. До часу ночи (по местному времени) спасатели тщетно обыскивали прибрежные воды. На следующий день они продолжили работу и только тогда нашли любителя серфинга живым. Оказалось, что он провел ночь на доске посреди океана, а затем выплыл на отдаленный остров.

Спасатели не поняли, как Дарси оказался в 13 километрах от места, где начинал серфить. Вода в тот день была спокойной, сильных волн не наблюдалось. Предполагается, что юноша попал в течение. Серфер не выглядел пострадавшим, но его доставили в больницу для обследования.

Отец юноши, Терри Дифхолтс, поблагодарил всех за помощь. «Это немного сюрреалистично. Я был на грани того, чтобы думать о самом худшем», — признался мужчина. Он уверен, что шанс спасения сына был равен один к миллиону.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии спасатели нашли мужчину, провалившегося в расщелину ледника, благодаря его маленькой собаке. Они назвали пса настоящим героем.

