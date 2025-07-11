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09:06, 11 июля 2025Мир

Белый дом изобразил Трампа в виде нового супергероя

Белый дом изобразил Трампа в виде Супермена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: @WhiteHouse

Американская администрация нарисовала президента США Дональда Трампа в образе Супермена. Соответствующий пост появился в аккаунте Белого дома в соцсети X.

На стилизованном под киноафишу изображении американский лидер с устремленным вдаль взглядом и в костюме супергероя взлетает вверх. Картинку сопровождает подпись: «Правда, справедливость и американский путь».

Ранее Трамп в своей соцсети TruthSocial выкладывал изображение, на котором он представлен в образе папы римского. На сгенерированном нейросетью кадре он сидит в белой сутане и тиаре, а на безымянном пальце виднеется папский перстень «Кольцо рыбака». Позднее президент открестился от этой картины.

Также Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн». «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов», — гласила надпись под фотографией.

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