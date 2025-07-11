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16:59, 11 июля 2025Экономика

Доходы России от внешней торговли оценили

ЦБ: В мае 2025 года профицит внешней торговли России сократился на $3,4 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В мае 2025 года профицит внешней торговли (отражает соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров) РФ сократился на 3,4 миллиарда долларов. Доходы России оценили в Центробанке.

В последний месяц весны профицит внешней торговли снизился до 8,7 миллиарда долларов. Дефицит баланса услуг составил 4,5 миллиарда долларов (плюс миллиард к апрелю), а профицит счета текущих операций сократился с 3,6 до 3 миллиардов долларов.

С начала года профицит баланса внешней торговли товарами упал с 59,1 до 47,9 миллиарда долларов. Как отмечают в регуляторе, тенденция объясняется снижением экспорта при росте импорта. Профицит счета текущих операций с января по май снизился с 37,2 до 24,3 миллиарда долларов.

Ранее Банк России решил изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Делать это теперь будут на 45-й календарный день после отчетного периода. Такой шаг объяснили необходимостью получения большего их набора.

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