Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:46, 11 июля 2025Моя страна

Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Дикий кабан попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморского края
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал ««Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Кабан попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки опубликованы в Telegram-канале национального парка.

По словам авторов поста, этот грациозный кабанчик — большое и мощное животное. Самки весят от 61 до 131 килограмма, а самцы — от 89 до 267.

«Хоть движения кабанов неуклюжи, бегать они способны быстро — до 40 километров в час», — добавили в российском заповеднике. Кроме того, эти дикие животные отлично плавают.

Ранее редкий детеныш земляной свиньи, трубкозуб, родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Малыш обладает вытянутым носом, длинными когтями и большими ушами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Белоусов посетил зону СВО

    Шаляпин высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости