Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Дикий кабан попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморского края

Кабан попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки опубликованы в Telegram-канале национального парка.

По словам авторов поста, этот грациозный кабанчик — большое и мощное животное. Самки весят от 61 до 131 килограмма, а самцы — от 89 до 267.

«Хоть движения кабанов неуклюжи, бегать они способны быстро — до 40 километров в час», — добавили в российском заповеднике. Кроме того, эти дикие животные отлично плавают.

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