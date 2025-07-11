Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Лавров отказался комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о якобы новом российском плане по Украине, процитировав президента США Дональда Трампа. Его слова передает ТАСС.

«Словами Трампа — так я вам и скажу», — ответил Лавров, повторив фразу американского лидера.

Глава российского МИД сообщил, что на встрече с главой Госдепа подтвердил прежнюю позицию России по Украине. Лавров напомнил, что Трамп также анонсировал «большие сюрпризы» в отношении России. Глава МИД добавил, что существуют «вещи, которые не комментируются».

Ранее Рубио заявил, что в ходе переговоров глава российского МИД якобы высказал предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.