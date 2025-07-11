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09:22, 11 июля 2025Мир

Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Лавров отказался комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohd Rasfan / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о якобы новом российском плане по Украине, процитировав президента США Дональда Трампа. Его слова передает ТАСС.

«Словами Трампа — так я вам и скажу», — ответил Лавров, повторив фразу американского лидера.

Глава российского МИД сообщил, что на встрече с главой Госдепа подтвердил прежнюю позицию России по Украине. Лавров напомнил, что Трамп также анонсировал «большие сюрпризы» в отношении России. Глава МИД добавил, что существуют «вещи, которые не комментируются».

Ранее Рубио заявил, что в ходе переговоров глава российского МИД якобы высказал предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.

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