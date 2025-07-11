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18:25, 11 июля 2025Спорт

Названы условия содержания задержанного во Франции российского баскетболиста

Адвокат Бело: Баскетболист Касаткин содержится под стражей в жестких условиях
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Адвокат задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело назвал условия содержания спортсмена в тюрьме. Его слова приводит RTVI.

Бело заявил, что Касаткин содержится под стражей в жестких условиях. При этом, как отмечается, баскетболисту был предоставлен доступ в тюремный спортзал, чтобы тот мог заниматься физическими упражнениями.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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