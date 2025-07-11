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18:37, 11 июля 2025Путешествия

Пассажирка самолета впала в истерику из-за отмены рейса и попала на видео

DM: Пассажирка Norse Atlantic Airways впала в истерику в аэропорту Парижа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажирка самолета авиакомпании Norse Atlantic Airways впала в истерику из-за отмены рейса, назвала сотрудницу «сукой» и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Кадры были сняты в аэропорту Парижа 3 июля. Борт должен был вылететь в Нью-Йорк, однако по неизвестной причине рейс был отменен незадолго до отправления. Все пассажиры были недовольны происходящим и столпились у стойки регистрации, но одна из них была наиболее активной.

Разгневанная женщина оскорбила сотрудницу перевозчика, возмущаясь из-за созданных неудобств. Затем она скинула на пол свой свитер и сжала руки в кулаки. Позже дебоширка объяснила, что пыталась добиться размещения в гостинице для себя и своих детей. В результате она и многие другие пассажиры были вынуждены заночевать в аэропорту.

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