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13:14, 11 июля 2025Мир

Песков посетовал на необразованность европейских политиков

Песков: Европейские политики необразованны и коверкают историческую память
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европейские политики являются необразованными и склонны «коверкать» историческую память в свою пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«В целом, европейские политики ведут себя не столь последовательно, и они не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы коверкать ее в угоду сегодняшнему дню, своим сиюминутным интересам, как им кажется. Но это им никак не поможет в будущем, однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, Россия разочарована настырностью лидеров европейских стран в их желании разместить войска на территории Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, Франция и Великобритания подталкивают Европу к новому конфликту с Россией, игнорируя трагические уроки прошлого. Он указал на то, что лидеры этих стран пытаются вновь поднять Европу для войны против России.

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