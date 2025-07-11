Песков: Европейские политики необразованны и коверкают историческую память

Европейские политики являются необразованными и склонны «коверкать» историческую память в свою пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«В целом, европейские политики ведут себя не столь последовательно, и они не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы коверкать ее в угоду сегодняшнему дню, своим сиюминутным интересам, как им кажется. Но это им никак не поможет в будущем, однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, Россия разочарована настырностью лидеров европейских стран в их желании разместить войска на территории Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, Франция и Великобритания подталкивают Европу к новому конфликту с Россией, игнорируя трагические уроки прошлого. Он указал на то, что лидеры этих стран пытаются вновь поднять Европу для войны против России.