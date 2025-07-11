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01:03, 11 июля 2025Мир

Президент Бразилии резко высказался в адрес Трампа

Лула да Силва: Трамп думает, что его избрали мировым шерифом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес главы Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за его попыток вмешательства во внутренние дела других стран, назвав подобные действия недопустимыми. Он раскритиковал американского лидера в интервью телеканалу Record.

«Нельзя, чтобы он [Трамп] думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — подчеркнул бразильский президент.

Ранее Лула да Силва сравнил Трампа с императором. «Миру не нужен император», — так бразильский политик ответил на угрозу главы Белого дома ввести новые пошлины против стран БРИКС.

До этого президент Бразилии заявил, что главе США следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и соцсетях. Трампу также стоит больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира, добавил Лула да Силва.

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