Спустя почти четверть века Китай снова начал покупать у Японии один товар

Kyodo: Спустя 24 года Китай решил снова покупать японскую говядину

Китай решил вернуться к закупкам японской говядины, чего он не делал уже 24 года. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

Отмечается, что поставки говядины в Китай прекратились после вспышки коровьего бешенства в Японии в 2001 году.

Последний раз серьезные подвижки в вопросе об импорте японского продовольствия в КНР произошли после того, как в июне Китай отменил всеобъемлющий запрет на импорт японских морепродуктов, введенный в 2023 году, когда Япония начала сбрасывать в море очищенные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Такую политику Китая объясняют его стремлением укреплять связи с Японией на фоне обострения отношений Пекина с Вашингтоном.

С января по июль 2024 года Китай снизил закупки замороженной говядины из России на 20,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го — до 50,15 миллиона долларов в денежном выражении.

Между тем, по данным ФАО ООН, в июне 2025 года цены на говядину достигли пиковых значений. Такую динамику вызвало падение экспортных поставок из Бразилии и растущий спрос со стороны США.

