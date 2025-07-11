Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:13, 11 июля 2025Экономика

Спустя почти четверть века Китай снова начал покупать у Японии один товар

Kyodo: Спустя 24 года Китай решил снова покупать японскую говядину
Кирилл Луцюк

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Китай решил вернуться к закупкам японской говядины, чего он не делал уже 24 года. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

Отмечается, что поставки говядины в Китай прекратились после вспышки коровьего бешенства в Японии в 2001 году.

Последний раз серьезные подвижки в вопросе об импорте японского продовольствия в КНР произошли после того, как в июне Китай отменил всеобъемлющий запрет на импорт японских морепродуктов, введенный в 2023 году, когда Япония начала сбрасывать в море очищенные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Такую политику Китая объясняют его стремлением укреплять связи с Японией на фоне обострения отношений Пекина с Вашингтоном.

С января по июль 2024 года Китай снизил закупки замороженной говядины из России на 20,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го — до 50,15 миллиона долларов в денежном выражении.

Между тем, по данным ФАО ООН, в июне 2025 года цены на говядину достигли пиковых значений. Такую динамику вызвало падение экспортных поставок из Бразилии и растущий спрос со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

    22-летняя девушка приняла симптомы рака за менструацию

    52-летняя Гвинет Пэлтроу восхитила фанатов фигурой в купальнике

    Загадочные следы исчезнувшего города нашли в России

    Российские врачи спасли женщину с огромной опухолью

    АК-12 сравнили с автоматами Калашникова прошлых поколений

    Вооруженный для мести россиянин тяжело ранил охранника магазина под камерой

    Спустя почти четверть века Китай снова начал покупать у Японии один товар

    Зеленский сменит послов Украины во множестве стран

    Толпа пьяных туристов заснула на улице популярного курорта Европы и разгневала местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости