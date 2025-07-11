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22:05, 11 июля 2025Мир

В Польше заявили о крахе Германии из-за политики Мерца

MP: Политика Мерца приведет Германию к неминуемому краху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Политика немецкого канцлера Фридриха Мерца может привести страну к гарантированному падению. Об этом написал журналист польского издания Mysl Polska Матеуш Пискорский.

По его мнению, именно Мерц является одним из главных сторонников продолжения конфликта на Украине. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на Германии. Если Штаты откажутся от дальнейшего вооружения Киева, роль ключевого поставщика военной помощи возьмет на себя ФРГ.

При этом США, отдалившись от Украины и ее поддержки в конфликте, будут спокойно наблюдать за агонией Германии со стороны.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что пока не желает говорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву летом 2024 года и последнего разговора главы России с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем Москва лишь усилила обстрел Украины и нарастила боевую мощь.

До этого обозреватель издания Unherd Томас Фази указал Мерцу на опасность его подхода к России.

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