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11:26, 11 июля 2025Культура

Воробьев показал свадебное фото

Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал свадебное фото
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @mr.alexsparrow

Актер и певец Алексей Воробьев показал свадебное фото в соцсетях. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

На кадре запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами на фоне свадебного букета. «Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», — подписал публикацию исполнитель.

При этом отмечается, что Воробьев до сих пор избегает раскрывать подробности бракосочетания с всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной.

Ранее Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

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