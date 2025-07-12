Бывший глава криптобиржи Binance погасил ущерб

Бывший глава криптобиржи Binance Смеркис погасил ущерб

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис погасил весь ущерб по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила защита, этот факт «снижает общественную опасность преступления». Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

О заключении Смеркиса под стражу стало известно 18 мая. Фабула уголовного дела неизвестна, но обвинения могут быть связаны с его предыдущими проектами, на которых клиенты потеряли не менее 15 миллионов долларов.