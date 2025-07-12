Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 12 июля 2025Мир

В США обвинили агентство по ЧС в халатном отношении к пострадавшим от наводнения в Техасе

NYT: Агентство США по ЧС не ответило на две трети звонков жителей Техаса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Xu Jianmei / XinHua / Global Look Press

Американское Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не ответило почти на две трети из тысяч звонков линии помощи для пострадавших от наводнения в Техасе. Причиной стала нехватка персонала в колл-центрах, им не были вовремя продлены контракты, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков», — указано в материале.

Как отмечается, агентство уволило сотни подрядчиков 5 июля после того, как их контракты истекли и не были продлены. Сообщается, что контракты сотрудников колл-центра были продлены только в четверг 10 июля.

8 июля сообщалось, что число жертв наводнений в американском штате Техас превысило 100 человек. Как минимум 104 человека погибли в шести округах. До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима бедствия в округе Керр из-за наводнений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсонской области жилой дом обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами оказались десятки людей

    На Западе рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

    Россиян предупредили о штрафах за поведение в своем доме

    Россиян предупредили об опасных в жару продуктах

    Названа цель ударов ВС России во Львове

    В США обвинили агентство по ЧС в халатном отношении к пострадавшим от наводнения в Техасе

    В России за ночь сбили 33 украинских беспилотника

    Степашин обратился к Мерцу в связи с поставками оружия Украине

    Врач рассказал о повышенной опасности теплового удара для одной категории людей

    Москалькова рассказала о планах обмена посылками для военнопленных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости