В США обвинили агентство по ЧС в халатном отношении к пострадавшим от наводнения в Техасе

NYT: Агентство США по ЧС не ответило на две трети звонков жителей Техаса

Американское Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не ответило почти на две трети из тысяч звонков линии помощи для пострадавших от наводнения в Техасе. Причиной стала нехватка персонала в колл-центрах, им не были вовремя продлены контракты, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков», — указано в материале.

Как отмечается, агентство уволило сотни подрядчиков 5 июля после того, как их контракты истекли и не были продлены. Сообщается, что контракты сотрудников колл-центра были продлены только в четверг 10 июля.

8 июля сообщалось, что число жертв наводнений в американском штате Техас превысило 100 человек. Как минимум 104 человека погибли в шести округах. До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима бедствия в округе Керр из-за наводнений.