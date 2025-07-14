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12:53, 14 июля 2025Из жизни

100-летний инженер раскрыл неожиданный секрет долголетия

100-летний британец Уоттс назвал удачу главным секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

100-летний житель Великобритании отпраздновал юбилей и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом пишет Cheshire Live.

Уильям Уоттс из графства Чешир отметил знаменательную дату в доме престарелых в городе Честер. Мужчина выучился на инженера, долгие годы работал в британском Управлении по атомной энергии и затем занимался бизнесом в Ливерпуле вместе с братом. В 1949 году он женился на своей избраннице Джоан и прожил с ней 70 лет. Они стали родителями троих детей, а сейчас у Уоттса шесть внуков и три правнука.

Во время праздничной вечеринки британец назвал главную причину своего долголетия: «Удача! Если тебе не везет, далеко не уедешь!» Родные рассказали, что Уоттс всю жизнь любил решать сложные задачки, а переехав в дом престарелых, даже взялся учить немецкий язык, который не давался ему в школе.

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На юбилей долгожителя родственники и друзья принесли ему множество сладостей. «Мне очень понравилось быть в окружении людей стольких поколений и вспоминать былое. Особенно понравились истории моего 95-летнего брата, который живет в Уиррале. Именно все это помогает сохранить молодость семьи», — сказал Уоттс после праздника.

Ранее 100-летний житель австралийского штата Виктория отпраздновал юбилей и назвал неожиданный секрет долголетия. По словам именинника, он прожил так долго благодаря любимому напитку.

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