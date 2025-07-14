Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
16 июля
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
19:12, 14 июля 2025Спорт

Люди с карликовостью пожаловались на вечеринку 18-летней звезды «Барселоны»

В Испании попросили проверить вечеринку футболиста Ямаля на предмет унижений
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обратилась в правительство Испании из-за вечеринки по случаю 18-летия полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в ассоциации попросили провести проверку вечеринки Ямаля, так как, по их мнению, на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Они требуют узнать, подвергались ли люди с карликовостью унижениям на данной вечеринке.

В Испании действует закон об инвалидности, который запрещает проводить представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями. При этом он не предусматривает санкций.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    47-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

    Генсек НАТО попытался унизить Мединского

    В Госдуме отреагировали на слова Трампа про поставки ракет Киеву

    Трамп назвал Путина «жестким человеком»

    Раскрыты предпочтения элитных подразделений ВСУ в оружии

    В Армении отвергли передачу контроля над частью территории

    Оказавшаяся украинским агентом россиянка пойдет под суд за госизмену

    В России сочли «отмазкой» угрозы Трампа

    Виктория Исакова впервые вышла на связь после новости о кончине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости