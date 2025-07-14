Люди с карликовостью пожаловались на вечеринку 18-летней звезды «Барселоны»

В Испании попросили проверить вечеринку футболиста Ямаля на предмет унижений

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обратилась в правительство Испании из-за вечеринки по случаю 18-летия полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в ассоциации попросили провести проверку вечеринки Ямаля, так как, по их мнению, на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Они требуют узнать, подвергались ли люди с карликовостью унижениям на данной вечеринке.

В Испании действует закон об инвалидности, который запрещает проводить представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями. При этом он не предусматривает санкций.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.