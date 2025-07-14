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16:55, 14 июля 2025Мир

Раскрыто условие Трампа для возобновления поставок оружия Украине

Bild: Новые поставки оружия для Украины должны оплатить европейские партнеры
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп согласен возобновить поставки американского оружия Украине — как оборонительного, так и наступательного, — при условии, что они будут профинансированы европейскими партнерами. Об этом заявил эксперт по безопасности Нико Ланге в интервью Bild.

«Новые поставки Трампа — это американское оружие, которое должны оплатить европейские партнеры Украины», — сказал военный эксперт.

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Он отметил, что таким образом Трамп хочет успокоить своих консервативных сторонников из движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), которые выступают за прекращение американской поддержки Киева. При этом сообщается, что речь идет о вооружении, уже обещанном Украине при экс-президенте США Джо Байдене.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что союзники Вашингтона по НАТО полностью оплатят закупленное у США оружие, которое будет поставлено на Украину.

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