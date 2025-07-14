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14:14, 14 июля 2025Мир

Осел-камикадзе атаковал колумбийских военных

Jornada: Колумбийские повстанцы применили в бою осла-камикадзе со взрывчаткой
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Vanessa Schulze / Unsplash

Колумбийские повстанцы из группировки «Армия национального освобождения» применили в бою с правительственными войсками осла-камикадзе со взрывчаткой. Об этом пишет издание La Jornada.

Сообщается, что операция с использованием осла была проведена 9 июля в департаменте Антьокия на северо-востоке Колумбии. В результате взрыва устройства, закрепленного на теле животного, ранения получили трое солдат колумбийской армии, один из которых — несовместимые с жизнью.

Повстанцы активизировали атаки на позиции правительственных войск после того, как президент страны Густаво Петро распорядился прекратить мирные переговоры с ними. Петро обвинил группировки в многочисленных нападениях на полицейских и военных и назвал их участников «обнаглевшими бандитами, пользующимися безнаказанностью».

Ранее стало известно о задержании в Колумбии главаря действовавшего в Латинской Америке ответвления итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Джузеппе Палермо, известного как Пепе. Он занимался международной торговлей наркотиками и находился в розыске в 196 странах.

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