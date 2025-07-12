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10:29, 12 июля 2025Мир

В Колумбии задержали главаря мафии Пепе

Президент Колумбии заявил о задержании главаря мафии Пепе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Christyam de Lima / Shutterstock / Fotodom  

Главаря действовавшего в Латинской Америке ответвления итальянской мафиозной группировки Ндрангета Джузеппе Палермо, известного как Пепе, задержали в Колумбии. Об этом заявил президент страны Густаво Петро, передает РИА Новости.

«Национальная полиция Колумбии 11 июля 2025 года задержала в Боготе в рамках международной операции властей Великобритании, Италии и Европола Джузеппе Палермо, также известного как Пепе», — рассказал Петро.

По его словам, Пепе является координатором трафика кокаина из Колумбии, Эквадора и Перу в Европу и находится в розыске в 196 странах за международную торговлю наркотиками.

Ранее стало известно, что в болоте Центральной Америки потерпел крушение самолет с экипажем и 400 килограммами наркотиков на борту, которые загадочным образом исчезли.

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