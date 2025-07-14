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18:07, 14 июля 2025Путешествия

Пожилого туриста повалили на землю и ограбили на курорте вечеринок в Европе

Daily Mail: Ограбление пожилого туриста на Майорке попало на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Мужчина ограбил пожилого туриста на глазах у его жены на острове Майорка в Испании. Произошедшее попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Ограбление произошло днем 13 июля. На кадрах видно, что 85-летний мужчина шел вместе с супругой по одной из центральных улиц курорта вечеринок Европы. Внезапно грабитель подбежал к нему со спины и вырвал небольшую сумку с кошельком. Пенсионер попытался удержать ее, но нападавший повалил его на землю и скрылся.

Полиции удалось задержать подозреваемого несколько часов спустя на соседней улице. Он предстал перед судом, однако неясно, какое наказание понес. Также не уточняется, получил ли пострадавший какие-то травмы и смог ли вернуть свое имущество.

Ранее другой турист на Майорке лишился часов за 22 миллиона рублей. Преступник сдернул их с руки мужчины, пока тот гулял.

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