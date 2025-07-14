RS: Трамп уничтожит перспективы мира на Украине, если введет санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп сделает невозможным установление мира на Украине, если поддержит «сокрушительные санкции» Конгресса против России. Такое мнение выразил британский дипломат Иэн Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.

«Увеличение поставок вооружений не поможет Украине достигнуть победы конфликте, а поддержка Трампом вторичных санкций против Москвы уничтожит любые перспективы установления мира», — подчеркнул дипломат.

По мнению Прауда, законопроект, главным автором которого является сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), рискует подорвать российско-американские отношения. Он также указал на то, что введение 500-процентных пошлин «против основных торговых партнеров Москвы ни к чему не приведет».

Ранее сенатор Грэм намекнул, что «очень важное заявление» Трампа о России может касаться арестованных активов.

11 июля американский лидер пообещал выступить с важным заявлением по России в понедельник, 14 июля. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».