Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленскому нужен короткий мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен короткий мир. Так паузу в переговорном процессе с Киевом прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро. Сегодня главный союзник Зеленского — террор», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что власть Украины наживается на конфликте, в связи с чем не готова отказаться от источника обогащения. Константинов добавил, что дети руководства страны не находятся на фронте, а обычный народ ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Он подчеркивал, что переговоры России и Украины — в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.