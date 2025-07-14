Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 14 июля 2025Россия

В России прокомментировали паузу в переговорном процессе с Украиной

Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленскому нужен короткий мир
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен короткий мир. Так паузу в переговорном процессе с Киевом прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро. Сегодня главный союзник Зеленского — террор», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что власть Украины наживается на конфликте, в связи с чем не готова отказаться от источника обогащения. Константинов добавил, что дети руководства страны не находятся на фронте, а обычный народ ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Он подчеркивал, что переговоры России и Украины — в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал жесткое заявление по России

    Трамп рассказал о поставках ПВО Украине

    В Подмосковье затопило два мноэтажных дома

    Омбудсмен рассказала о состоянии избитых молотком по голове школьниц из Подмосковья

    Лолита похвасталась своим гнездом в турецком долгострое

    Россияне массово заинтересовались турами в дикую природу

    Украинцы надели сомбреро и пригласили латиноамериканцев в ВСУ

    В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»

    В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа

    Мужчину арестовали за кражу воды из королевского дворца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости