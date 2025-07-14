В США оценили возможность поставок Украине дальнобойных ракет

Аналитик Шрайвер: США не смогут поставить Киеву ракеты для ударов вглубь России

Вашингтон не сможет поставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Об этом заявил в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер.

«У США нет "дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь России", которые они могли бы поставить Украине», — написал автор поста.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

14 июля Трамп сообщил, что американская сторона передаст украинской системы зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом глава Белого дома отметил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые Украина полностью заплатит.