Борьба с загрязнением воздуха в Азии привела к неожиданному эффекту

CEE: Снижение загрязнения воздуха в Китае ускорило глобальное потепление

Масштабное снижение уровня загрязнения воздуха в Восточной Азии, особенно в Китае, вероятно, способствовало ускорению глобального потепления. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Communications Earth and Environment. Ученые проанализировали влияние аэрозолей — мелких частиц, образующихся при сжигании ископаемого топлива, — на климат и выяснили, что их исчезновение усилило эффект парниковых газов.

Аэрозоли, включая сульфаты, раньше частично «экранировали» солнечное излучение, охлаждая поверхность Земли. По данным МГЭИК, к 2021 году они снижали глобальную температуру примерно на 0,4 °C. Однако с начала 2010-х Китай резко сократил выбросы этих загрязнителей, что оказалось критически важным для климата: новые модели показывают, что до 75 процентов снижения сульфатных выбросов в регионе могло внести заметный вклад в ускорение потепления за последние 15 лет.

Исследователи подчеркивают, что эффект временный: аэрозоли воздействуют на климат на протяжении нескольких лет, тогда как углекислый газ сохраняется в атмосфере столетиями. Тем не менее, «размаскировка» парникового эффекта из-за очищения воздуха уже изменила темпы потепления — особенно в районе Тихого океана.

Ранее стало известно, что загрязненный воздух может повышать риск развития опухолей головного мозга. Ученые обнаружили: длительное воздействие вредных выбросов связано с ростом вероятности менингиомы.