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15:27, 15 июля 2025Спорт

Фетисов жестко отреагировал на отказ Вильнюсского марафона признавать россиян победителями

Фетисов назвал отказ Вильнюсского марафона признавать россиян издевательством
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на отказ организаторов Вильнюсского марафона признавать победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Фетисов назвал решение издевательством над российскими спортсменами. «Вакханалия продолжается. Участвовать в таких соревнованиях и на таких условиях — себя не уважать», — заявил он.

Ранее организаторы Вильнюсского марафона заявили, что забег является так называемым закрытым чемпионатом Литвы. Это означает, что на призовые места могут претендовать только граждане Литвы. Кроме того, российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В марте World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

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