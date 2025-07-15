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10:50, 15 июля 2025Россия

Горящие машины после атаки дронов ВСУ на Воронеж сняли на видео

Shot опубликовал видео последствий атаки дронов ВСУ на Воронеж
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Горящие машины после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж сняли на видео. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram.

Утверждается, что кадры были сняты спустя полчаса после атаки украинских беспилотников в Политехническом переулке в российском городе.

По данным канала, в переулке сгорели киоск и несколько машин. На видео также можно увидеть, разбросанные на дороге обломки окон и ветки деревьев.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. Сообщалось, что обломки украинского беспилотника попали в многоквартирный дом, детский сад и здание бизнес-центра «Галерея Чижова». По последним данным, пострадали 20 человек.

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