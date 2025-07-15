Горящие машины после атаки дронов ВСУ на Воронеж сняли на видео

Горящие машины после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж сняли на видео. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram.
Утверждается, что кадры были сняты спустя полчаса после атаки украинских беспилотников в Политехническом переулке в российском городе.
По данным канала, в переулке сгорели киоск и несколько машин. На видео также можно увидеть, разбросанные на дороге обломки окон и ветки деревьев.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. Сообщалось, что обломки украинского беспилотника попали в многоквартирный дом, детский сад и здание бизнес-центра «Галерея Чижова». По последним данным, пострадали 20 человек.