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14:20, 15 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Косынки стали популярны у россиян

Косынки и балетки в сетку стали трендом у россиян в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sola_bend

Косынки стали трендом у россиян в 2025 году. Об этом говорится в исследовании «Авито», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, головные уборы, а также плетеные и вязаные вещи стали популярны у покупателей. Так, продажи косынок кроше выросли в десять раз, а вязаных косынок и панам — в 7,5 раза. Кроме того, на 18 процентов увеличился спрос на вязаные сумки и другие сумки ручной работы.

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Актуальность также обрели балетки. По сравнению с мартом-апрелем их в целом стали покупать чаще на 12 процентов. Наибольшей популярностью пользуются балетки в сетку — их продажи выросли в 3,5 раза. К тому же в полтора раза чаще стали покупать плетеные балетки.

Ранее в июле сардину также назвали новым модным трендом.

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