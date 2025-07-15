Лавров встретился с председателем КНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Китай провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.
В китайском Тяньцзине во вторник, 15 июля, проходит заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организацию сотрудничества (ШОС). Си Цзиньпин вначале провел встречу со всеми главами ведомств, которые принимают учатие в заседании, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Отмечается, что встреча проходила в формате «без галстуков». Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ряд других вопросов.