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06:46, 15 июля 2025Мир

Лавров встретился с председателем КНР

Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Китай провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

В китайском Тяньцзине во вторник, 15 июля, проходит заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организацию сотрудничества (ШОС). Си Цзиньпин вначале провел встречу со всеми главами ведомств, которые принимают учатие в заседании, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.

В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Отмечается, что встреча проходила в формате «без галстуков». Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ряд других вопросов.

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