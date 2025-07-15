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10:00, 15 июля 2025Экономика

Россияне рассказали о домах мечты

«Балчуг Девелопмент»: 62 % россиян хотят жить в домах до пяти этажей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Imagenet / Shutterstock / Fotodom

Более половины россиян мечтают жить в домах от одного до пяти этажей. Об этом стало известно из опроса девелоперской компании «Балчуг Девелопмент», передает «Газета.Ru».

За дома до пяти этажей проголосовали 62 процента респондентов. Еще 30 процентов выбрали здания в 6-12 этажей, а три процента — выше 13 этажей. Главными преимуществами малоэтажек россияне считают низкую плотность проживания, безопасность при ЧП и эмоциональный комфорт. 19 процентов также отметили простоту передвижения по дому и отсутствие зависимости от лифта.

46 процентов опрошенных готовы заплатить за квартиру в малоэтажке до 10 процентов больше, еще 30 процентов — до 20 процентов. Не готовы переплачивать 10 процентов респондентов. При этом 53 процента участников опроса сейчас живут в домах высотой до пяти этажей. В зданиях 6-12 этажей проживают 38 процентов респондентов, а в высотках — девять процентов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ходить на просмотры квартир ради развлечения.

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