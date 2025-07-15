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15:30, 15 июля 2025Экономика

Управляющая компания ЮГК перешла в собственность государства

Управляющая компания ЮГК перешла в госсобственность
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Управляющая компания ЮКГ перешла в собственность государства. Изменения внесены в базу Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно обновленным данным, 100 процентов долей компании перешли Росимуществу. Президентом компании по-прежнему значится Константин Струков.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации долей золотодобывающей группы компаний ЮГК и ряда других активов миллиардера Константина Струкова.

В начале июля в офисах ЮГК прошли обыски по делу о нарушении правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

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