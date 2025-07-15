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13:24, 15 июля 2025Моя страна

В районе Путина появится уникальная локация

В Грозном в районе имени Путина появится уникальный фонтан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Мэрия Грозного»

В районе имени Владимира Путина в Грозном появится уникальная локация — крупный парковый комплекс для отдыха и развлечений. Об этом сообщает мэрия чеченской столицы в своем Telegram-канале.

По информации властей города, общая площадь парка составит более 86 тысяч квадратных метров. «Его центральным элементом станет колесо обозрения с живописным видом на район и столицу Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Еще одна яркая локация — фонтан в виде гигантского цветка, с лепестков которого будет стекать вода. Сдача объекта запланирована на середину 2027 года.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что 2025 год будет посвящен городу Грозный или строящемуся району имени президента России Владимира Путина. По словам руководителя региона, в новом районе сейчас ведутся масштабные строительные работы.

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