91-летний император Японии на покое попал в больницу

Бывший император Японии Акихито попал в больницу из-за проблем с сердцем

Император Японии на покое Акихито попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Japan Today.

91-летнего бывшего императора госпитализировали для корректировки лечения 14 июля. В мае Акихито диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ему прописали препараты для улучшения коронарного кровоснабжения и рекомендовали не переутомляться.

Однако двухмесячное лечение не принесло ожидаемого улучшения. Как сообщили представители императорского двора, Акихито понадобилась госпитализация для тщательного подбора новых доз препарата под постоянным контролем специалистов. Представители двора не смогли сказать, когда бывшего императора выпишут.

Акихито был правителем Японии с января 1989 по апрель 2019 года. Он отрекся от престола в пользу сына Нарухито. Акихито стал первым отрекшимся японским императором за 200 лет. Таким правителям в Японии присваивают титул дайдзе тэнно, что можно перевести как: «император, уступивший трон».

2 июля сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила центр поддержки онкологических больных при больнице в британском городе Колчестер, графство Эссекс. Она появилась на публике впервые после неожиданной отмены визита на скачки в Аскоте из-за проблем со здоровьем.

