Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
05:30 (Мск)
Алекс Эрнандес
Лос-Кабос
Динамо Мн
Сегодня
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Завтра
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
19:53, 16 июля 2025Спорт

Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Эудун Гренвольд погиб от удара молнии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Terrill / AP

Бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудун Гренвольд погиб от удара молнии. Об этом в среду, 16 июля, сообщает NRK.

Жена 49-летнего спортсмена Кристин Тандберг Хаугсья рассказала, что в Гренвольда ударила молния, когда они отдыхали в своем коттедже. Спортсмену быстро оказали помощь и доставили в больницу, но спустя несколько дней он скончался.

Гренвольд начинал спортивную карьеру в качестве горнолыжника. Он выступал на Кубке мира. В 2003 и 2004 годах норвежец выигрывал чемпионат страны в скоростном спуске.

В 2004 году Гренвольд перешел во фристайл и начал выступления в ски-кроссе. Три года спустя он стал бронзовым призером чемпионата мира и в том же году выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец взял бронзу. После этого спортсмен завершил карьеру и стал тренировать сборной Норвегии по ски-кроссу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    Раскрыт возможный срок для сбившего оперативника ФСБ сына главы азербайджанской диаспоры

    19-летний турист спрыгнул с водопада в Японии и захлебнулся

    Россияне остались без автономеров после тропических ливней

    В США не нашли смысла в действиях Зеленского

    Востоковед назвал причину операции Израиля против Сирии

    91-летний император Японии на покое попал в больницу

    Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии

    Названы простые и доступные средства против депрессии

    Российский экстрасенс пришла на премьеру фильма с голой грудью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости