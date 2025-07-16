Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Эудун Гренвольд погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудун Гренвольд погиб от удара молнии. Об этом в среду, 16 июля, сообщает NRK.

Жена 49-летнего спортсмена Кристин Тандберг Хаугсья рассказала, что в Гренвольда ударила молния, когда они отдыхали в своем коттедже. Спортсмену быстро оказали помощь и доставили в больницу, но спустя несколько дней он скончался.

Гренвольд начинал спортивную карьеру в качестве горнолыжника. Он выступал на Кубке мира. В 2003 и 2004 годах норвежец выигрывал чемпионат страны в скоростном спуске.

В 2004 году Гренвольд перешел во фристайл и начал выступления в ски-кроссе. Три года спустя он стал бронзовым призером чемпионата мира и в том же году выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец взял бронзу. После этого спортсмен завершил карьеру и стал тренировать сборной Норвегии по ски-кроссу.