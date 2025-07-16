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15:38, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Лебедев сравнил Кремниевую долину с Мытищами

Блогер Лебедев заявил, что Мытищи в тысячу раз круче Кремниевой долины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Силиконовую долину и сравнил ее с Мытищами. Такое мнение он выразил в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Люди едут в Силиконовую долину. (...) Мытищи круче в тысячу раз, чем эта Силиконовая долина. Реально. Ты пришел, там как гаражи за вокзалом, вот это вся Силиконовая долина, там нет ничего просто. Там есть только офисы унылые», — заявил блогер.

Ранее Лебедев сравнил метро в американском Нью-Йорке с психиатрической больницей. Блогер рассказал, что многие жители города стараются избегать этого места.

Перед этим Лебедев назвал Лас-Вегас в США унылым. Он также предложил россиянам познакомиться с обстановкой в городе с помощью Google-карт.

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