Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года

Российский тренер Леонид Слуцкий решил остаться в Китае и продлил контракт с клубом «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщается на странице команды в соцсети Weibo.

Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Ранее Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае. «Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — рассказал он, добавив, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Китая и дважды стал вице-чемпионом страны.