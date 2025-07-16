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16:17, 16 июля 2025Спорт

Слуцкий решил остаться в Китае

Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский тренер Леонид Слуцкий решил остаться в Китае и продлил контракт с клубом «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщается на странице команды в соцсети Weibo.

Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Ранее Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае. «Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — рассказал он, добавив, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Китая и дважды стал вице-чемпионом страны.

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