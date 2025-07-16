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08:37, 16 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о панике солдат ВСУ в Днепропетровской области

Кимаковский: ВСУ в Январском не могут организовать оборону, среди солдат паника
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Январское Днепропетровской области лишилась возможности организовать оборону. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, в результате ударов авиационных бомб все боеспособные силы ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области были выбиты. Он добавил, что у украинских войск остались лишь немногочисленные тыловые группы солдат, среди которых началась паника.

Ранее корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан», участвующий в боях в Днепропетровской области рассказал о сражениях в регионе. По его словам, на оборону не выделяется техника НАТО.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об успехах ВС России на границе ДНР и Днепропетровской области. «По Воскресенке — прежде всего с освобождением данного населенного пункта под контроль российских войск перешло порядка 4,5 км государственной границы на стыке ДНР и Днепропетровской области», — сказал он.

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