Стало известно о попытках ВСУ закрепиться в Курской области путем «закапывания в норы»

В России заявили о попытках ВСУ закрепиться в курском приграничье

ВСУ не оставляют попыток закрепиться в курском приграничье. Об этом заявил Telegram-канал «Два майора».

По его данным, украинские войска пытаются обосноваться в районе населенного пункта Новый Путь и выйти к автодороге, ведущей к поселку Глушково — административному центру Глушковского района. При этом противник использует тактику малых пехотных групп с «закапыванием в норы», указано в публикации.

По живой силе противника ведут огонь российские бойцы, отмечает канал. Обстановку в приграничье он описал как стабильно напряженную, но контролируемую.

О возобновлении попыток прорваться в Курскую область стало известно 15 июля. До этого на протяжении суток мониторинговые ресурсы отмечали отсутствие активности ВСУ в курском приграничье.