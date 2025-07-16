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11:49, 16 июля 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ закрепиться в Курской области путем «закапывания в норы»

В России заявили о попытках ВСУ закрепиться в курском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mstyslav Chernov / AP

ВСУ не оставляют попыток закрепиться в курском приграничье. Об этом заявил Telegram-канал «Два майора».

По его данным, украинские войска пытаются обосноваться в районе населенного пункта Новый Путь и выйти к автодороге, ведущей к поселку Глушково — административному центру Глушковского района. При этом противник использует тактику малых пехотных групп с «закапыванием в норы», указано в публикации.

По живой силе противника ведут огонь российские бойцы, отмечает канал. Обстановку в приграничье он описал как стабильно напряженную, но контролируемую.

О возобновлении попыток прорваться в Курскую область стало известно 15 июля. До этого на протяжении суток мониторинговые ресурсы отмечали отсутствие активности ВСУ в курском приграничье.

ЖЗЛ
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