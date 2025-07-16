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13:48, 16 июля 2025Мир

Трамп узнал о приостановке поставок оружия США Украине в разговоре с иностранным лидером

WSJ: Трамп узнал о приостановке поставок оружия Украине от канцлера ФРГ Мерца
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не был уведомлен о приостановке Пентагоном поставок оружия Украине и узнал об этом в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Около двух недель назад канцлер Германии запросил разговор с Трампом. Американский лидер в тот момент находился в Овальном кабинете с министром обороны США Питом Хегсетом.

«Я звоню, чтобы поздравить вас с Днем независимости и предложить сделку», — сказал Мерц Трампу.

Предложение заключалось в том, чтобы Берлин купил две системы Patriot для Украины после того, как США прекратили их экспорт.

«Пит, что происходит?» — спросил глава Белого дома после слов Мерца.

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Киеву, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Позднее Трамп объявил, что заключил сделку с НАТО о поставках вооружений Украине. 16 июля американский лидер рассказал, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО уже начались. Комплексы Киеву поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

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