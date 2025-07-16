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19:44, 16 июля 2025Спорт

Тутберидзе рассказала о друзьях

Этери Тутберидзе о друзьях: Есть очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, есть ли у нее друзья. Ее цитирует Telegram-канал «"Хрустальные" родители 2.0».

Тутберидзе призналась, что до 18 лет у нее практически не было друзей. «Есть очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь. И меня это более чем устраивает, потому что любое общение забирает энергию. И вообще, что такое дружба? Когда вам плохо, вы позвонили, друг приехал, выслушал, поддержал? Такого у меня нет», — сказала тренер.

При этом специалист отметила, что ей удалось окружить себя хорошими людьми, с которыми ей комфортно. «Скажем, у меня пробило колесо, я позвонила Дудакову (тренер из группы Тутберидзе, — прим. «Ленты.ру»). Говорю: "Серега, я стою там-то, приезжай, выручай". И через 40 минут он уже там и все сделал», — вспомнила Тутберидзе.

14 июля Тутберидзе дала совет одиноким женщинам. По мнению тренера, если по какой-то причине рядом с женщиной нет мужчины, нужно просто наслаждаться жизнью, как она есть.

Помимо прочих Тутберидзе тренировала олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку-2018 Алину Загитову, а также олимпийскую чемпионку-2022 Анну Щербакову,

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