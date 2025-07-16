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17:41, 16 июля 2025Моя страна

В России 264 многодетные семьи получили земельные участки

В Челябинской области 264 многодетные семьи получили земельные участки
Мария Винар

Фото: Kristi Blokhin / Shutterstock / Fotodom

В Челябинской области за последние полтора года 264 многодетные семьи получили земельные участки. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

Вице-спикер заксобрания Андрей Шмидт уточнил, что участки, которые выдаются многодетным семьям, расположены недалеко от городов и сел. При этом он отметил, что рядом с ними постепенно создается необходимая инфраструктура, в частности, электроснабжение, газификация и дороги.

«В прошлом году было предоставлено 246 земельных участков, из них многодетные семьи получили 170 объектов. За первое полугодие 2025 года органами местного самоуправления предоставлено 139 земельных участков, из них многодетным семьям — 94 земельных надела», — прокомментировал Шмидт инициативу.

Ранее российские многодетные семьи рассказали о смысле жизни.

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