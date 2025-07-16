В России наметился бум снижения цен на китайские машины

«Автостат»: Шесть автобрендов КНР снизили цены на свои машины в России в июле

В первой половине июля 2025 года на российском авторынке наметился бум снижения цен на новые машины. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За это время сразу шесть автопроизводителей снизили розничные цены на свои машины. На подобный шаг решились Haval, Chery, Tank, Wey, Great Wall и Omoda, уточнили аналитики.

У Haval за это время потеряли в цене восемь из десяти представленных на российском рынке моделей. Так, кроссовер Jolion 2025 года выпуска подешевел на 6,8-8,2 процента в зависимости от комплектации и теперь стоит 1,99-2,75 миллиона рублей. Модель M6 потеряла в цене 2,3-8,3 процента (до 1,99-2,12 миллиона), Dargo и Dargo X — 2,7-3,4 процента (до 2,79-3,56 миллиона), F7x — 4,1-4,3 процента (до 3,35-3,56 миллиона), F7 — 4,1-7 процентов (до 2,65-3,45 миллиона), H5 и H9 — порядка 4-10 процентов (до 3,65-4 и 4,4-5 миллионов).

В свою очередь, у Chery стали дешевле три модели. Кроссовер Tiggo 4 2025 года выпуска в комплектациях Active и Prime подешевел на 2,9-3,1 процента (до 2,22 и 2,35 миллиона соответственно), новый переднеприводный Tiggo 7L — на 3,2-3,6 процента (до 2,68-3 миллионов), Tiggo 8 PRO Max — на 7,2-10,5 процента (до 3,04-3,72 миллиона). Внедорожник Tank 400 потерял в стоимости 4,8-6,9 процента в зависимости от комплектации и теперь стоит 5,39-5,89 миллиона. Модель 700 этого же бренда, в свою очередь, подешевела на 2,3-3,1 процента, до 8,89-12,5 миллиона в зависимости от версии и года выпуска.

Кроссовер Wey 07 растерял 0,7-2,8 процента прежней стоимости и теперь обойдется покупателям в 6,9-7,05 миллиона рублей. Минивэн 80 этого же производителя подешевел на 2,7-8 процентов, до 6,9-8,3 миллиона. Полноприводный пикап Poer New от Great Wall теперь стоит в России 3,7-4 миллиона рублей (минус 2,4-2,6 процента), а кроссовер Omoda C5 — 2,7-3,16 миллиона (минус 4,5-5,2 процента).

Ранее портал Autonews сообщил о серьезных изменениях в ценовой политике ряда китайских автопроизводителей. В начале июля руководство Haval, в частности, отменило большинство скидочных акций, одновременно с этим снизив прайс-лист на ряд своих моделей, включая F7, 7x, Dargo, Dargo Х, H7 и H3. Компания Chery отменила скидки на три кроссовера — Tiggo 8 Pro Max 2024 года выпуска, Tiggo 7L и Chery 4, а концерн Wey — на внедорожник 07. В среднесрочной перспективе подобная ценовая политика может сохраниться, отмечают эксперты. Отказ от дополнительных скидок продиктован в первую очередь заметным падением рентабельности бизнеса, сходятся во мнении аналитики.